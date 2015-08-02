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' اللورد ' بندنر يهدي فولفسبورج السوبر الألماني ويكرس عقدة جوارديولا

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' اللورد ' بندنر يهدي فولفسبورج السوبر الألماني ويكرس عقدة جوارديولا ' اللورد ' بندنر يهدي فولفسبورج السوبر الألماني ويكرس عقدة جوارديولا

استحق نيكلاس بندنر أن يكون رجل تتويج فريقه فولفسبورج بكأس السوبر الألماني، على حساب بايرن ميونيخ بركلات الترجيح اليوم السبت.

وتوج فولفسبورج بكأس السوبر متفوقا بركلات الترجيح على بايرن 5-4، بعد التعادل 1-1 في زمن المباراة الأصلي.

بندنر كان الأبرز في تتويج فولفسبورج بطل الكأس، بعدما سجل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 89. ثم سجل الركلة الأخيرة ضمن ركلات الترجيح.

افتتح آريين روبن النتيجة لبايرن في الدقيقة 49.

لكن بندتنر أدرك التعادل في الدقيقة 89.

قبل أن يسجل نفس اللاعب ركلة الجزاء الحاسمة لفريقه ليهدي اللقب لجماهير ملعب فوكسفاجن آرينا.

سجل لبايرن في ركلات الترجيح أرتورو فيدال، روبن، فيليب لام، ودوجلاس كوستا، وأهدر شابي ألونسو.

وسجل لفولفسبورج ريكاردو رودريجيز، كيفن دي بروين، أندريا شورلي، ماكس كروز، وبندنر.

ويعد اللقب هو الأول لفولفسبورج بعد خسارته سوبر 2009 أمام فيردر بريمن، بينما تتكرس عقدة بايرن "جوارديولا" بطل البوندسليجا بخسارته للقب للعام الثالث على التوالي.

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