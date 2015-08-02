«الطيب» يقدّم العزاء لأسرة «بن لادن»

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إتصاًلا هاتفيًا برئيس مجلس إدارة مجموعة «بن لادن» السعودية المهندس بكر بن محمد بن لادن، وإخوته المهندس صالح بن لادن والمهندس خالد بن لادن، وذلك لتقديم العزاء لهم في ضحايا أسرة بن لادن الذين لاقوا ربهم جراء تحطم طائرتهم الخاصة،أمس الجمعة، في مقاطعة هامبشاير ببريطانيا.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف – في بيان اليوم السبت- نقلته وكالة «أنباء الشرق الأوسط»، عن خالص تعازيه وصادق مواساته للأسرة الكريمة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين برحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.