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«محلب» يزور معرض المنتجات اليدوية والتراثية بالمهندسين

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«محلب» يزور معرض المنتجات اليدوية والتراثية بالمهندسين «محلب» يزور معرض المنتجات اليدوية والتراثية بالمهندسين

رئيس الوزراء – إبراهيم محلب

قام رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، مساء اليوم السبت، يرافقه وزير الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات الدكتورة ليلى إسكندر، ، بزيارة إلى معرض «Creative Egypt» بفرع عمر أفندي بشارع أحمد عرابي بالمهندسين، الذي جرى افتتاحه مطلع الشهر الماضي ليكون أول منفذ بيع دائم لعرض المنتجات اليدوية والتراثية المصرية.

تفقد«محلب» جانب كبير من المعروضات، حيث أشاد بجودتها وتنوعها وتفاوت أسعارها، كما أجرى حوارات مع العاملين بالمعرض واطمئن منهم على حركة البيع.

وأكد، أن هذه الصناعات المميزة هي ما تحتاجه حاليًا، والدولة بدورها تدعم تلك الصناعات، مشيرًا إلى أنه سيجري قريبًا افتتاح الدور الثاني من المعرض، لعرض المزيد من تلك الصناعات، مضيفاً أن مصر أصبح لها علامة تجارية هي «Creative Egypt».

كما دعا رئيس الوزراء شباب مصر إلى تعلم مثل تلك الحرف المتميزة، والعمل بها، لكونها تنتج صناعات تفيد الوطن، وتساهم في نشر ثقافته وتراثه، كما تدر على أصحابها دخلًا ممتازًا.

 

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