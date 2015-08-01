محمود سعد من قناة السويس الجديدة: "مبروك.. مصر تستطيع"

تفاعلا مع الحدث العظيم، قدم الإعلامى محمود سعد، برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار" من موقع قناة السويس الجديدة، معرباً عن سعادته بالمشروع القومى العملاق، قائلاً "مبروك لينا كلنا الإنجاز، ولكن الاستفادة الكبرى يجب أن تواكب هذا الحدث".

وكشف محمود سعد استمرار تقديم برنامج "آخر النهار" من موقع قناة السويس الجديدة، مع الإعلامى عادل حمودة غدا، والكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع" بعد الغد، انطلاقا من موقف البرنامج الداعم لمشروع القناة الجديدة.

وقال: "جميعنا كمصريين شاركنا فى تنفيذ هذا الحدث العظيم ونحن قادرون.. ومصر تستطيع فعلاً"، مطالبا المسئولين بالتفاعل مع الموظفين والسماع لأحوال الناس للنهوض بمصر المستقبل.