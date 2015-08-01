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بالفيديو.. محلب يزور معرض المنتجات اليدوية والتراثية بعمر أفندى بالمهندسين

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بالفيديو.. محلب يزور معرض المنتجات اليدوية والتراثية بعمر أفندى بالمهندسين بالفيديو.. محلب يزور معرض المنتجات اليدوية والتراثية بعمر أفندى بالمهندسين
قام المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم السبت، يرافقه الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات، بزيارة إلى معرض "Creative Egypt" بفرع عمر أفندى بشارع أحمد عرابى بالمهندسين، والذى تم افتتاحه مطلع الشهر الماضى ليكون أول منفذ بيع دائم لعرض المنتجات اليدوية والتراثية المصرية.

وخلال الزيارة تفقد رئيس مجلس الوزراء جانب كبير من المعروضات، حيث أشاد بجودتها وتنوعها وتفاوت أسعارها، كما أجرى حوارات مع العاملين بالمعرض واطمأن منهم على حركة البيع.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الصناعات المميزة هى ما تحتاجه حالياً، والدولة بدورها تدعم تلك الصناعات، مشيرًا إلى أنه سيتم قريبًا افتتاح الدور الثانى فى هذا المعرض، لعرض المزيد من تلك الصناعات، مضيفاً أن مصر أصبح لها علامة تجارية هى "Creative Egypt".

كما دعا رئيس الوزراء شباب مصر إلى تعلم مثل تلك الحرف المتميزة، والعمل بها، لكونها تنتج صناعات تفيد الوطن، وتساهم فى نشر ثقافته وتراثه، كما تدر على أصحابها دخلاً ممتازًا.

كما أجرى رئيس الوزراء حوارات ودية مع عدد من المشترين بالمعرض، الذين أشادوا بدورهم بجودة المعروضات والصناعات، وقالت له إحدى السيدات: ربنا يبارك فيك.. ويكتر من أمثالك.. علشان مصر.
>اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

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مصر 365

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