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وزير النقل: القطارات المتجهة للسويس يوم افتتاح القناة الجديدة ستكون بالمجان

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وزير النقل: القطارات المتجهة للسويس يوم افتتاح القناة الجديدة ستكون بالمجان وزير النقل: القطارات المتجهة للسويس يوم افتتاح القناة الجديدة ستكون بالمجان
قال المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، إنه تم الانتهاء من الطرق المؤدية لقناة السويس لتكون على مستوى عالمى، لاستقبال ضيوف فى افتتاح قناة السويس الجديدة، مؤكدًا أن افتتاح قناة السويس الجديدة يوم الخميس المقبل يعد أهم حدث فى القرن الحالى.

وأضاف وزير النقل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامجها الحياة اليوم، المذاع على فضائية الحياة، أنه بالتزامن مع لحظة انطلاق أول قافلة فى قناة السويس الجديدة ستكون القطارات المتجهة إلى السويس مجانية احتفالاً بهذة المناسبة المهمة التى تشهدها البلاد.

وأشار ضاحى، إلى أنه سيعاد افتتاح كوبرى السلام تزامنًا مع احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة، مؤكدًا أنه تم إغلاقه منذ عام 2013، وتم اعادة تأهيله تمهيدًا لافتتاحه مع القناة.
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