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مقتل 20 إرهابيًا والقبض على 7 مشتبه بهم فى حملة أمنية موسعة بشمال سيناء

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مقتل 20 إرهابيًا والقبض على 7 مشتبه بهم فى حملة أمنية موسعة بشمال سيناء مقتل 20 إرهابيًا والقبض على 7 مشتبه بهم فى حملة أمنية موسعة بشمال سيناء
أسفرت الحملة الأمنية الموسعة جنوب الشيخ زويد ورفح عن مقتل 20 عنصرًا تكفيريًا، والقبض على 7 أشخاص وتدمير عدد من البؤر الإرهابية وتفجير سيارتين و4 دراجات بخارية للعناصر الإرهابية.

وأعلنت المصادر الأمنية، أن الحملة استهدفت مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح، حيث تمت مداهمة البؤر الإرهابية وأماكن تجمع العناصر الإرهابية، وأسفرت الحملة عن مقتل 20 عنصرًا تكفيريًا وإلقاء القبض على 7 أشخاص من المشتبه فيهم جارٍ فحصهم وبحث مدى تورطهم فى الأحداث.

وقالت المصادر - فى تصريح لها اليوم السبت - إنه تم تدمير عدد من البؤر الإرهابية التى تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، وسيارتين تايلانديين و4 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية خاصة بالعناصر التكفيرية.

ومن جهة أخرى، تم التحفظ على 3 سيارات جار فحصها و8 سيارات محملة بأسطوانات غاز بدون تصريح و3 سيارات محملة بالأسمدة لاحتوائها على مواد تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة وتمت إحالتها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
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