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بالصور.. عشوائية وغياب المسئولين بحفل "الثقافة" بافتتاح القناة بعابدين

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بالصور.. عشوائية وغياب المسئولين بحفل "الثقافة" بافتتاح القناة بعابدين بالصور.. عشوائية وغياب المسئولين بحفل "الثقافة" بافتتاح القناة بعابدين
شهد احتفال وزارة الثقافة بقناة السويس اليوم، فى ساحة ميدان عابدين، انخفاضا كبيرا فى عدد الجمهور المتابعين للحفل، كما اتسم الحفل بكثير من العشوائية، حيث خلا من وجود أى من المنظمين أو القائمين لتنظيم الحفل.

ولم يحضر هذا الحفل أى من قيادات وزارة الثقافة أو حتى موظفى الوزارة، وكان الحفل فى غاية الفقر حيث اعتمد قوامه الأساسى على مشغل "دى جى" فقط لا غير قام بتشغيل مجموعة من الأغانى الوطنية مثل حبيبتى يا ومشربتش من نيلها وتسلم الأيادى وبشرة خير.

والغريب أن أهالى عابدين لم يتفاعلوا مع هذا الحفل مثلما كانوا يتفاعلون مع باقى الحفلات التى تقام بالمنطقة، كحفلات "الفن ميدان" مثلا، ولم يحضر هذا الحفل ولم يلتفت به أحد، اللهم إلا بعض الشباب الصغير أو بعض الأطفال الذين انتهزوا فرصة إضاءة المكان ومكثوا ليلعبوا الكرة ويركبوا الدراجات.
>اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

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مصر 365

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