أخبار عاجلة

صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

"الصخرة" ينشر أول صورة لكواليس فيلمه القادم Hercules: The Thracian Wars

Google+ Print
"الصخرة" ينشر أول صورة لكواليس فيلمه القادم Hercules: The Thracian Wars "الصخرة" ينشر أول صورة لكواليس فيلمه القادم Hercules: The Thracian Wars

كتب : عمرو عز الدين منذ 59 دقيقة

نشر الممثل الأمريكي، ولاعب المصارعة الحرة السابق، دواين جونسون، المعروف باسم "الصخرة"، أول صورة له، من كواليس فيلمه القادم Hercules: The Thracian Wars، عن البطل الأسطوري الإغريقي "هرقل"، وذلك خلال تغريدة له نشرها على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وعلى عكس المتوقع فلم يظهر وجه "الصخرة" في الصورة، لكن بدت فيها عملية المكياج والتحضير، ليتحول إلى شخصية "هرقل"، حيث كان يعمل فريق المكياج على وضع اللمسات الأخيرة على شعره وبعض الجروح والخدوش على جسده.

الفيلم الذي يتناول قصة البطل الأسطوري "هرقل"، وهو يسافر إلى اليونان ليبيع خدماته القتالية لمن يدفع، من المقرر عرضه في الخامس والعشرين من يوليو من العام المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 01 إبريل 2017