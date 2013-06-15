"الصخرة" ينشر أول صورة لكواليس فيلمه القادم Hercules: The Thracian Wars

كتب : عمرو عز الدين منذ 59 دقيقة

نشر الممثل الأمريكي، ولاعب المصارعة الحرة السابق، دواين جونسون، المعروف باسم "الصخرة"، أول صورة له، من كواليس فيلمه القادم Hercules: The Thracian Wars، عن البطل الأسطوري الإغريقي "هرقل"، وذلك خلال تغريدة له نشرها على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وعلى عكس المتوقع فلم يظهر وجه "الصخرة" في الصورة، لكن بدت فيها عملية المكياج والتحضير، ليتحول إلى شخصية "هرقل"، حيث كان يعمل فريق المكياج على وضع اللمسات الأخيرة على شعره وبعض الجروح والخدوش على جسده.

الفيلم الذي يتناول قصة البطل الأسطوري "هرقل"، وهو يسافر إلى اليونان ليبيع خدماته القتالية لمن يدفع، من المقرر عرضه في الخامس والعشرين من يوليو من العام المقبل.