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«الوفد» : نهتم بالمقعد الفردي والاستمرار في قائمة «حب مصر»

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«الوفد» : نهتم بالمقعد الفردي والاستمرار في قائمة «حب مصر» «الوفد» : نهتم بالمقعد الفردي والاستمرار في قائمة «حب مصر»

حسام الخولي

أكد نائب رئيس حزب الوفد المهندس حسام الخولي، خلال حواره مع برنامج «الحياة اليوم»، أن الدولة ترغب في الانتخابات البرلمانية منذ اللحظة الأولى، مضيفًا أن الشعب المصري أدرك أهمية البرلمان لأرتباط السياسة والأقتصاد.

وأضاف «الخولي» أن الدول، تقيس الاستقرار باستكمال مؤسسات الدولة وأهمها البرلمان، وأوضح أن نائب الخدمات سيعود بقوة لأن قانون الانتخابات يعمل على عودة الخدمات لأن 80 % من المقاعد “نظام فردي “.

وأضاف أن حزب الوفد بدأ يفكر خارج الصندوق ويهتم بالمقاعد الفردية التي تتجاوز عددها إلى 80 %، والاستمرار فى قائمة حب للمنافسة على مقاعد نظام القوائم.

وأشار إلى أنه من الصعب إلزام الأحزاب والمرشحين بالإلتزام بسقف الإنفاق على الدعاية القانونية، وأضاف أن الحزب الذي سينفق أكثر سيفوز بمقاعد أكثر في البرلمان.

وشدد إلى أن حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية عامل أساسي فى الانتخابات البرلمانية المقبلة. واضاف أن حزب الوفد أول من عارض مشروع «توشكى» في الوقت الذي كانت كافة الأصوات تؤيده ومن الطبيعي أن يتعارض البرلمان مع الرئيس في بعض الأراء لكن من المؤكد أن يعمل الجميع على مصلحة مصر.

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