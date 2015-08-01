البابا تواضروس يتناول «قناة السويس» في حفل أوائل الطلبة بالإسكندرية

حضر البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم، بمسرح المقر البابوي بالأسكندرية؛ حفل تكريم أوائل الطلبة الذي أقامته المدرسة المرقسية الخاصة للغات بالأسكندرية.

شارك في الافتتاح وكيل عام البطريركية بالأسكندرية القمص رويس مرقس، وسكرتارية البابا القس أنجيلوس إسحاق، والمشرف على المدرسة القس مينا زكي، وقيادات وزارة التربية والتعليم بالأسكندرية، واستقبل أولياء أمور الطلبة الحاضرين الحفل ( المسلمين منهم والمسيحيين) البابا بعاصفة من التصفيق المستمر عند دخوله الحفل.

وقدم الطلاب في الحفل فقرات فنية وطنية لكورال الأسد المرقسي بعنوان لو سألتك انت مصري، كما قامت إدارة المدرسة بعرض فيلم تسجيلي يشرح أنشطة المدرسة، وكذلك قدم بعض طلبة المدرسة الموهبون عرضًا مسرحيًا باللغة الإنجليزية عن الحكمة كأهم فضيلة موجودة، وكذلك قدمت طالبة موهوبة عزفًا موسيقيًا رائعًا لأحدى مقطوعات بيتهوفن الخالدة، كما قدم طالب آخر أغنية بعنوان ابن الشهيد. كما قدم بعض الطلبة استعراضًا باللغة الفرنسية بعنوان “أبي أين أنت”.

في نهاية الحفل وزع بطريرك الكنيسة على طلبة المدرسة المتفوقين الميداليات التذكارية وشهادات التقدير، وألقى كلمة أثنى فيها على جميع الفقرات وشكر المتفوقين وأسرهم على اجتهادهم وتعبهم بإخلاص، كما شكر اهتمام المدرسة بزرع الإنتماء لوطننا الغالي مصر الذي يتكون من ثلاثة حروف الميم منارة عالية والصاد صولجان ومكانة، والراء راية خفاقة.

كما تحدث عن مشروع «قناة السويس» الجديدة وكيف أنها هدية مصر لكل العالم، كما وجه الشكر للرئيس الذي طلب وأصر على إنهاء المشروع في عام واحد، كما شكر الفريق مهاب مميش على تعبه وجميع العاملين معه، وهتف الحاضرون جميعًا في نهاية الكلمة تحيا مصر.