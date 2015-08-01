بريطاني يبتكر سريراً يقذف صاحبه عند الاستيقاظ (فيديو)

لطالما ركزت الابتكارات والاختراعات التي تساعد على الاستيقاظ صباحاً على إصدار أصوات تنبيه مزعجة، إلا أن الكثيرين عادة ما يغلقون هذه المنبهات ويغطون في النوم من جديد، لكن الابتكار الذي صممه مخترع بريطاني سيجبرك على النهوض من السرير، حسبما ذكر موقع “24″ الإماراتي.

الاختراع الجديد عبارة عن سرير متحرك يقذف صاحبه بمجرد أن تدق الساعة على الموعد المحدد للاستيقاظ، أي أنك لن تجد أي خيار أمامك سوى النهوض من السرير مجبراً قبل أن يعود إلى وضعه الأصلي.

ونشر كولين فورتزي فيديو على يوتيوب يشرح طريقة عمل “السرير القاذف عالي الجهد”، ويظهر في الفيديو وهو يقذفه من سيره عندما دقت الساعة السابعة صباحاً. وفي فيديو سابق يظهر وهو يقوم بتصنيع السرير العجيب، ومن ثم يستخدم جهاز ضغط توربيني يساعد على قذفه في اللحظة المناسبة.

وبعد أن يقذفه السرير، يعيد كولين ترتيبه من جديد، قبل أن ينطلق لتحضير كوب من القهوة لبداية يومه بطريقة مميزة بحسب ما أورد موقع وكالة يو بي أي الإخبارية.

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