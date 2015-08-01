سفيرة مصر في رواندا تشارك في افتتاح معرض دولي

شاركت الدكتورة نميرة نجم سفير جمهورية مصر العربية في رواندا، في مراسم افتتاح “Rwanda International Expo 2015″ والذي افتتحه رئيس الوزراء الرواندي أناستازي موريكيزي، وذلك بحضور كبار المسئولين الروانديين، والسفراء المعتمدين في رواندا.

وتفقدت السيدة السفير الجناح المصري المشارك في المعرض، والذي تضمن المنتجات القطنية والورقية والمفروشات والجلود والمشغولات اليدوية وغيرها من المنتجات المصرية، والذي تلقى قبولاً كبيراً عند جمهور المعرض، وهو ما أثنى عليه عمدة كيجالي موجهاً الشكر للمشاركة الدائمة في المعرض، وعلي التواجد المصري الدائم في المناسبات الرواندية المختلفة.