أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا بحب براد بيت " زي القمر " -
شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا كارها فكرة الجواز " سيبوني في حالي " -
فريق #شتوريل يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق #بنفيكا فى الدقيقة 77 من عمر المباراة -
فنانون أحرجتهم شيماء سيف.. قالت لأحدهم: «لماذا تقولون ما لا تفعلون؟» -
شاركت والدها أحد أفلامه وبهرت مواقع التواصل بـ"جمالها"|معلومات لا تعرفها عن نجلة يوسف منصور -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... كنت بخلي جوزي عينه في وسط راسه " ألبس فستان قصير يبين السمانتين " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ...الست العاقلة سر نجاح أي علاقة "جننت أهله " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 70 من عمر المباراة -
تامر أمين: «هناك إعجاب متبادل بين السيسي وترامب.. حب من النظرة الأولى» -
استطلاع رأي: 38 % يؤيدون حق الزوج في منع زوجته من العمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أسوان تبدأ العد التنازلى لاحتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة

Google+ Print
أسوان تبدأ العد التنازلى لاحتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة أسوان تبدأ العد التنازلى لاحتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة
تبدأ محافظة أسوان احتفالاتها بافتتاح قناة السويس الجديدة، يوم الاثنين الثالث من أغسطس وحتى الأربعاء الخامس من أغسطس لمدة ثلاثة أيام فى جميع ميادين المحافظة بعروض فنية لفرق الفنون الشعبية.

ومن المقرر أن يبدأ برنامج الاحتفال صباح الاثنين، بإيقاد شعلة الاحتفالات من أمام النصب التذكارى بميدان المحطة بمدينة أسوان، ويعقب ذلك عروض للمراكب الشراعية فى النيل، ثم تنطلق مسيرة للحناطير على كورنيش النيل بأسوان متزينة بأعلام والبالونات، وسيتم مساء الاثنين تنظيم عروض ديفيليه بميدان المحطة بمدينة أسوان.

وفى صباح الثلاثاء سيتم تنظيم عروض للمراكب الشراعية فى نهر النيل بمدينة أسوان، وفى المساء سيتم تنظيم عروض فنية وشعبية لفرع ثقافة أسوان فى الميادين وإطلاق الألعاب النارية، ومساء الأربعاء القادم، من المقرر أن تشهد مدينة أسوان حفلا غنائيا لأحد المطربين المشهورين، وتوزيع أعلام مصر على المواطنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك

فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك

المناوي: يد مصر لم تتلوث بالدماء السورية.. ومازلنا نعاني من 25 يناير

المناوي: يد مصر لم تتلوث بالدماء السورية.. ومازلنا نعاني من 25 يناير

السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها

السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها

فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»

فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»