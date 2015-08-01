أسوان تبدأ العد التنازلى لاحتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة

تبدأ محافظة أسوان احتفالاتها بافتتاح قناة السويس الجديدة، يوم الاثنين الثالث من أغسطس وحتى الأربعاء الخامس من أغسطس لمدة ثلاثة أيام فى جميع ميادين المحافظة بعروض فنية لفرق الفنون الشعبية.

ومن المقرر أن يبدأ برنامج الاحتفال صباح الاثنين، بإيقاد شعلة الاحتفالات من أمام النصب التذكارى بميدان المحطة بمدينة أسوان، ويعقب ذلك عروض للمراكب الشراعية فى النيل، ثم تنطلق مسيرة للحناطير على كورنيش النيل بأسوان متزينة بأعلام مصر والبالونات، وسيتم مساء الاثنين تنظيم عروض ديفيليه بميدان المحطة بمدينة أسوان.

وفى صباح الثلاثاء سيتم تنظيم عروض للمراكب الشراعية فى نهر النيل بمدينة أسوان، وفى المساء سيتم تنظيم عروض فنية وشعبية لفرع ثقافة أسوان فى الميادين وإطلاق الألعاب النارية، ومساء الأربعاء القادم، من المقرر أن تشهد مدينة أسوان حفلا غنائيا لأحد المطربين المشهورين، وتوزيع أعلام مصر على المواطنين.