بالصور.. مدير أمن مطروح يساعد أسرة تعطلت سيارتها ليلاً على الطريق الصحراوى

توقف مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، لمساعدة أسرة تعطلت سيارتهم ليلاً على طريق مطروح، أثناء عودته من متابعة خدمات الأقوال الأمنية المعينة لتأمين القطاع الشرقى من المحافظة، حيث لاحظ توقف إحدى السيارات الملاكى على الجانب الأيمن للطريق، فى وضع الانتظار، بالكيلو 160 طريق إسكندرية - مطروح بدائرة قسم شرطة الضبعة وبداخلها إحدى الأسر، وتبين أن السيارة متوقفة بسبب عطل.

أصدر مدير الأمن تعليماته لقائد سيارته بالتوقف لمساعدة الأسرة في تبديل إطار السيارة الخلفى، نظرًا لتوقف السيارة بمنطقة صحراوية حرصًا على سلامة المواطنين.

تبين أن قائد السيارة طبيب وبصحبته أسرته، واثناء القيادة أنفجر أحد إطارات السيارة وعدم وجود إطار احتياطي بالسيارة.

كلف مدير أمن مطروح، سيارة الحراسة الخاصة به بتأمين المواطن وأسرته، وتكليف العمدة الحكومى بمنطقة توقف السيارة تليفونياً بعمل ما يلزم لمساعدة المواطن في إصلاح وتغيير الإطار.

وأصر مدير الأمن على البقاء حتى إصلاح السيارة ومغادرة الأسرة في أمان.



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اللواء هشام لطفي يكلف سيارة حراسته بتأمين الأسرة



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الأسرة داخل السيارة ومدير الأمن يحرص على مساعدتها



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تكليف العمدة الحكومية بإحضار من يصلح السيارة



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مدير الأمن أصر على البقاء بجانب الأسرة حتى إصلاح السيارة