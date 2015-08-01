500 جنيه غرامة لـ5 شواطئ بالإسكندرية لرصد مخالفات القمامة وأسعار المشروبات

قام اللواء سعيد الفوال، رئيس حى شرق، بشن حملة على شواطئ الإسكندرية لرصد مخالفات القمامة ومخالفات قائمة أسعار المشروبات وتواجد سيارات بممرات الشواطئ، وذلك بناء على تكليف هانى المسيرى محافظ الإسكندرية.

وتم اليوم المرور على الشواطئ بداية من المندرة حتى الشاطبى، وتم توقيع غرامات لمخالفات تواجد قمامة أمام مدخل الشواطئ، وتحرير غرامة 500 جنيه طبقا لقرار المحافظ رقم 1163 لسنة 2015 وهما شاطئ المندرة المميز بوابة رقم 9، شاطئ العصافرة المميز، شاطئ البوريفاج، شاطئ ميامى المميز بوابة رقم 4، شاطئ سيدى بشر بوابة رقم 5 وعدد 1 مخالفة جراج لتواجد سيارات داخل الممر لعدد من الكافتيريات على الكورنيش.

كما تم توقيع غرامة لمخالفة قائمة أسعار المشروبات بشاطئ البوريفاج، وتم تحرير خطابات إلى حى منتزه أول وحى منتزه ثان لتحصيل هذه الغرامات والإفادة، وتم إخطار الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لتحصيل مخالفات قائمة أسعار المشروبات، وما يقع فى نطاق حى شرق سيقوم الحى بتحصيلها.

كما تلاحظ وجود تشوينات رمل وطوب وحديد تسليح على شاطئ الفورسيزون، وتم توقيع غرامة رصد بيئى 5000 جنيه وإبلاغ الإدارة الهندسية بحى شرق لمتابعة أى أعمال بناء داخل الشاطئ بدون ترخيص.