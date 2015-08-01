أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا بحب براد بيت " زي القمر " -
شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا كارها فكرة الجواز " سيبوني في حالي " -
فريق #شتوريل يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق #بنفيكا فى الدقيقة 77 من عمر المباراة -
فنانون أحرجتهم شيماء سيف.. قالت لأحدهم: «لماذا تقولون ما لا تفعلون؟» -
شاركت والدها أحد أفلامه وبهرت مواقع التواصل بـ"جمالها"|معلومات لا تعرفها عن نجلة يوسف منصور -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... كنت بخلي جوزي عينه في وسط راسه " ألبس فستان قصير يبين السمانتين " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ...الست العاقلة سر نجاح أي علاقة "جننت أهله " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 70 من عمر المباراة -
تامر أمين: «هناك إعجاب متبادل بين السيسي وترامب.. حب من النظرة الأولى» -
استطلاع رأي: 38 % يؤيدون حق الزوج في منع زوجته من العمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

استقرار حالة صيدلى مستشفى الفشن المصاب ووكيل الصحة يطمئن عليه

Google+ Print
استقرار حالة صيدلى مستشفى الفشن المصاب ووكيل الصحة يطمئن عليه استقرار حالة صيدلى مستشفى الفشن المصاب ووكيل الصحة يطمئن عليه
قام الدكتور علاء عزت وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، بزيارة لمستشفى الفشن المركزى، جنوب المحافظة، تفقد خلالها أقسام المستشفى، وطالب بالاهتمام بمستوى النظافة، كما اطمأن على استقرار حالة د. أحمد سعد إبراهيم صيدلى بالعيادة الخارجية بالمستشفى، بعد إصابته بجروح فى الذراع والقدم عقب اقتحام بلطجى الصيدلية والاعتداء عليه مستخدما آلة حادة (كتر)، حيث تم نقل الصيدلى إلى قسم الطوارئ والاستقبال وتضميد جروحه واحتجازه بالقسم الداخلى للاطمئنان على حالته.

كان مستشفى الفشن المركزى شهد اليوم مشادة كلامية بين الصيدلى وأحد المرضى لاعتراض الأخير على وقوفه لفترة أثناء صرف العلاج، تطورت إلى اقتحامه الصيدلية والاعتداء على الصيدلى، وألقت قوات الشرطة القبض على المتهم، وتحرر المحضر رقم 14775 بالواقعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365