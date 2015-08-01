استقرار حالة صيدلى مستشفى الفشن المصاب ووكيل الصحة يطمئن عليه

قام الدكتور علاء عزت وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، بزيارة لمستشفى الفشن المركزى، جنوب المحافظة، تفقد خلالها أقسام المستشفى، وطالب بالاهتمام بمستوى النظافة، كما اطمأن على استقرار حالة د. أحمد سعد إبراهيم صيدلى بالعيادة الخارجية بالمستشفى، بعد إصابته بجروح فى الذراع والقدم عقب اقتحام بلطجى الصيدلية والاعتداء عليه مستخدما آلة حادة (كتر)، حيث تم نقل الصيدلى إلى قسم الطوارئ والاستقبال وتضميد جروحه واحتجازه بالقسم الداخلى للاطمئنان على حالته.

كان مستشفى الفشن المركزى شهد اليوم مشادة كلامية بين الصيدلى وأحد المرضى لاعتراض الأخير على وقوفه لفترة أثناء صرف العلاج، تطورت إلى اقتحامه الصيدلية والاعتداء على الصيدلى، وألقت قوات الشرطة القبض على المتهم، وتحرر المحضر رقم 14775 بالواقعة.