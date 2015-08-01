محافظ الشرقية: تشغيل مصانع اللحوم الثلاثة غدًا حال تلاشى ملاحظات "الصحة"

قال الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، إن قرار غلق 3 مصانع مشهورة لإنتاج مشتقات اللحوم صدر عن الإدارة المركزية التابعة لوزارة الصحة، نظرًا لوجود بعض الملاحظات الفنية والشكلية، التى يجب أن تعالج، لافتاً إلى أنه كلف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة زيارة هذه المصانع غدًا للتأكد من معالجة هذه الأخطاء، وذكر قائلاً: "الأمور المتعلقة بالصحة لا تهاون فيها حتى وأن كانت أمور بسيطة".

وأضاف "عبد السلام" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "البيت بيتك"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان عبر فضائية "ten"، أنه فى حال وجود معالجة لهذه الملاحظات، سيتم التراجع عن قرار الغلق ومن ثم مباشرة العمل بهذه المصانع.

وطمأن محافظ الشرقية المواطنين بشأن منتجات هذه المصانع، وذكر قائلاً: "أنا مش عاوز يكون فيه حالة فزع لدى المواطنين.. مفيش حالة ترعب الناس من أكلهم"، مشدداً على أن هذه المنتجات لا تشكل خطورة فى مدى القريب، ولكن قد يحدث هذا فى حال عدم تلاشى ملاحظات وزارة الصحة.

- إغلاق 3 مصانع مشهورة لإنتاج البرجر واللانشون لخطورتها على الصحة العامة

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