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المقاومة الشعبية بمحافظة تعز تحقق تقدمًا وتدحر مليشيات الحوثى وصالح

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المقاومة الشعبية بمحافظة تعز تحقق تقدمًا وتدحر مليشيات الحوثى وصالح المقاومة الشعبية بمحافظة تعز تحقق تقدمًا وتدحر مليشيات الحوثى وصالح
حققت المقاومة الشعبية المدعومة بقوات الجيش الوطنى الموالى للشرعية بمحافظة تعز اليوم، السبت، انتصارات نوعية ضد مليشيات الحوثى وصالح الانقلابية وتقدمت فى أكثر من جبهة قتالية.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ": إن المقاومة حققت تقدما باتجاه "جبل أمان" ومفرق الذكرة ومطار تعز شرقى المدينة، وإن اشتباكات عنيفة دارت مع المليشيات الانقلابية ومازالت حتى مساء اليوم- السبت.

وفي جبل صبر قال سكان محليون: إن المقاومة الشعبية بدأت بمحاصرة موقع "العروس"، الذى تسيطر عليه المليشيات الحوثية وصالح بعد التحام مقاتلى المقاومة فى مشرعة وحدنان مع أفراد المقاومة فى صبر الموادم.

وذكر السكان أن المقاومة سيطرت على منطقة "ذيمرين"، وأحد المواقع العسكرية الواقعة فى نطاق موقع العروس، أعلى قمة فى جبل صبر.

قال شهود عيان: إن المليشيات الانقلابية التابعة للحوثى وصالح، شنت اليوم قصفا مدفعيا على حى الجمهورى السكنى، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد فى عدد من المنازل.

مصدر يمنى: المقاومة الشعبية فى أبين تتقدم نحو مدينة زنجبار

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