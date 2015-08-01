رابطة العالم الإسلامى تدين جريمة حرق طفل فلسطينى على يد إسرائيليين

أدانت الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامى بمكة المكرمة الجريمة الإرهابية البشعة التى نفذها مستوطنون إسرائيليون فى قرية (دوما) فى مدينة نابلس الفلسطينية وأدت إلى حرق رضيع فلسطينى وإصابة عدد من أفراد أسرته بحروق بعضها خطير .

وأوضح الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى عضو هيئة كبار العلماء فى المملكة الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركى فى بيان اليوم السبت، "أن رابطة العالم الإسلامى تستنكر هذه الجريمة الكاملة عن هذا العمل الإجرامى بحق الفلسطينيين ، معربا عن بالغ التعازى لأسرة الرضيع ، وداعيا بالشفاء العاجل للمصابين .

وطالب المجتمع الدولى بالتدخل العاجل ضد هذه الجرائم المتكررة وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطينى من الممارسات العدوانية للمستوطنين الإسرائيليين ، كما ناشد قادة الأمة العربية والإسلامية أن يبذلوا ما فى وسعهم لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة المتكررة ، وإلزام الكيان الصهيونى بعدم التعرض للشعب الفلسطينى وحمايته من المستوطنين المعتدين .

>