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السادات: لو تم حل البرلمان القادم سيصاب الشعب بـ «الإحباط»

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السادات: لو تم حل البرلمان القادم سيصاب الشعب بـ «الإحباط» السادات: لو تم حل البرلمان القادم سيصاب الشعب بـ «الإحباط»

محمد عصمت السادات

أكد محمد عصمت السادات مؤسس حزب الاصلاح والتنمية، أن الدولة في عهد الرئيس السابق المستشار عدلي منصور لم ترغب بشكل جدي في عمل الانتخابات البرلمانية .

وأضاف عصمت، خلال حواره مع برنامج الحياة اليوم مع الاعلامية لبني عسل، أن الحالية ترغب جديا في عمل الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن الاحزاب كانت تطمح أكثر من ذلك في القوانين الجديدة .

وأوضح عصمت، أن قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب معرض للطعن ، والبرلمان القادم سيكون تحت رحمة اى تفسير خاطئ بسبب قانون قبول الطعون عليه في المحكمة الدستورية .

وأضاف أن البرلمان القادم لو تم حله سيصاب الشعب المصري بالاحباط ، وطالب عصمت الرئيس بتحصين البرلمان القادم لتحصين أصوات الشعب وأموال الدولة .

وأشار إلي أنه لابد علي اللجنة العليا للانتخابات تطبيق المعايير القانونية علي المرشحين والاحزاب ويجب أن تصل العقوبة لشطب المرشح ، موضحا أن المال السياسي سيلعب دور كبير في الانتخابات البرلمانية ، لكن الشعب تعلم كثيرا من التجارب الماضية فلن يتأثر الشارع بالشعارات الدينية .

وأضاف أن حزب النور ليس لديه فرصة كبيرة في الفوز بالمقاعد لانه ورث أخطاء الاخوان ، موضحا أن كتلة الاخوان في برلمان 2005 لم يكن لديهم تأثير واضح رغم أنهم كانوا من كوادر الجماعة .

وأشار الي أنه من الطبيعي مشاركة الاخوان والاسلام السياسي في البرلمان القادم لكن بالتأكيد لن تكون النسبة مثل البرلمانات السابقة .
> واكمل أن الدولة يجب أن تعمل على بناء برلمان قوي لسد الحاجة التشريعية للبلاد .

وتوقع السادات منافسة 4 قوائم في الانتخابات البرلمانية موضحا أن الرئيس أكد على ضرورة فهم المصريين أن الانتخابات هدفها الحرص على مصلحة الدولة المصرية .

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أونا

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