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«المصريين الأحرار» يكشف «أكذوبة» من يحاولون ابتزازه

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«المصريين الأحرار» يكشف «أكذوبة» من يحاولون ابتزازه «المصريين الأحرار» يكشف «أكذوبة» من يحاولون ابتزازه

المصريين الأحرار

دأبت بعض الصحف الصفراء،  ومحدودة التوزيع علي نشر أكاذيب وتلفيقات ضد حزب «المصريين الأحرار» لأسباب هدفها ضرب الحزب لصالح مجموعة من الانتهازيين، الذين بقصد ابتزاز الحزب.

وتابع الحزب – في بيان له – إذا كان الحزب اتجه للقضاء للفصل في هذه القضايا، نريد أن نوضح للرأي العام، أن ما ينشر بعيدًا عن المتحدث الأعلامي للحزب،لا نعتد به، و يدخل ضمن هذه الحملة الممنهجة ضدنا، وضمنها نشر «أكذوبة مفضوحة» حول حكومة موازية يشكلها الحزب وهى الكذبة التي تثير الضحك مع شفقتنا على من يمارس هذا السلوك غير المهني ولا الأخلاقي، و لعلنا نتجه إلى التكذيب المبكر هذه المرة و لن نكررها، حتي لا نحقق للذين يمارسون هذه الألاعيب أهدافهم.

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