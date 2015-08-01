للنساء.. 7 نصائح غذائية مهمة للوقاية من سرطان عنق الرحم

سرطان عنق الرحم يعد ثانى أكثر الأورام شيوعاً بين السيدات، ويتسبب فى إصابة ووفاة عشرات الآلاف من النساء سنوياً، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير مجموعة من النصائح الغذائية المهمة، من أجل الوقاية من هذا الورم الخطير، وذلك حسبما نشر بالموقع الأمريكى "العلاج بالغذاء"، وهى تشمل:

1.تناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمى المنخفض؛ لأنها تقلل فرص الإصابة بسرطان عنق الرحم، وهى تشمل: الخضروات والفواكه والبقوليات.

2.تجنب الإسراف فى تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم لأنها تستهلك أنزيمات البنكرياس فى هضم البروتين، وبالتالى ترتفع فرص الإصابة بسرطان عنق الرحم لأن تلك الأنزيمات ضرورية فى مكافحة هذا الورم.

3.الإكثار من تناول الكركم، حيث ثبت أنه يحمى الجسم من الإصابة بفيروس الورم الحليمى البشرى، المسبب الأول للإصابة بسرطان عنق الرحم، حسب دراسة هندية حديثة.

4.الإكثار من تناول الكرنب والقرنبيط والبروكلى لأنها تسهم فى الوقاية من الإصابة بالعديد من الأورام، وخاصة سرطان عنق الرحم.

5.التأكد من الحصول على مستويات كافية من فيتامين "ج" و"هـ"، وهما من مضادات الأكسدة القوية والمعروفة بدورها فى مكافحة السرطان وتعزيز الجهاز المناعى، ومن أبرز هذه الأكلات: الجرجير والكيوى والفواكه الحمضية والجوافة.

6.الحد من تناول الأطعمة الغنية بالدهون الحيوانية.

7.تناول الأطعمة الغنية بالزنك مثل المحار لأنه يحد من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم عن طريق مكافحة الجذور الحرة المؤكسدة.