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دراسة: القضاء على حب الشباب قد لا يحتاج لعلاجات خارجية

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دراسة: القضاء على حب الشباب قد لا يحتاج لعلاجات خارجية دراسة: القضاء على حب الشباب قد لا يحتاج لعلاجات خارجية
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، عن أنه لا يوجد منتجات تعالج البثور الناتجة عن حب الشباب، لكن الجسم لديه علاج فعال ذاتيًا ويحتاج تحفيز.

وأوضح الباحثون أن العلاج هو أكسيد النتريك، وهى مادة ينتجها الجسم البشرى ويستخدمها فى العديد من الوظائف، ولكن فوائد أكسيد النيتريك هى عادة فوائد قصيرة الأجل.

وقام الباحثون بالعمل على إبطاء إفراز الجسم لأكسيد النيتريك باستخدام مواد نانونية صغيرة، ووجدوا أن الجسم صار قادرًا على قتل البكتيريا المرتبطة بـ"حب الشباب".

كما انخفضت الالتهابات التى تسبب الكثير من البثور المؤلمة المرتبطة بحب الشباب، وقد نشرت هذه الدراسة مؤخرًا فى مجلة التحقيقات الأمراض الجلدية.

وقال الدكتور آدم فريدمان، وهو أستاذ طب الأمراض الجلدية فى جامعة جورج واشنطن، إن الالتهاب هى فى الحقيقة القوة الدافعة وراء كل أنواع حب الشباب، لذلك نحن نقدم وسيلة فعالة لقتل البكتيريا التى هى بمثابة حافز لعلاج حب الشباب دون استخدام المضادات الحيوية، وهى عن طريق منع الجسم عن إفراز أكسيد النيتريك.

وأضاف الباحثون أن هذا يعتبر اكتشافًا كبيرًا يؤدى إلى إنتاج عقاقير حديثة لوقف نمو حبوب الشباب المرتبطة بوقت المراهقة.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.
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