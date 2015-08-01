أسئلة وأجوبة عن الدورة الشهرية أثناء حملك

وردنا عبر الإيميل الخاص بسيدتي وطفلك"، [email protected] مجموعة من تساؤلات القارئات، الخاصة بالحمل والولادة وبعد عرضها على الطبيب المختص، أفادنا بالإجابات الآتية:

الدكتور وائل عواد، استشاري أمراض النساء وجراحات التجميل وعلاج مشاكل التحكم في البول، في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية في جدة، ومدير مكتب الأبحاث في مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية في المنطقة الغربية، يرد على هذه التساؤلات.

تنظيم الدورة

1- أنا ولدت من ستة أشهر أول وﻻدة، استخدمت أقراص منع الحمل عملت لي نزيفاً، فركبت اللولب، ومن ساعتها الدورة تتأخر خمسة أيام على ميعادها، وكذلك أصبحت تأتيني شديدة جداً، لمدة خمسة أيام مع العلم أنها طول عمري كانت ثلاثة أيام فقط. هل هناك مشكلة؟

- لم تذكر السائلة إن كانت ترضع أو لا، وأيضاً نوع الحبوب. وما ذكرته يمكن أن يحدث أثناء الرضاعة أو مع استخدام حبوب الرضاعة. أما حبوب منع الحمل العادية فهي تنظم الدورة. اللولب يمكن أن يطيل فترة نزول الدم وكميته.

وعليها أن تعطي نفسها فترة 3-4 أشهر مع إجراء تحليل دم لمعرفة نسبة الهيموغلوبين، وإذا استمرت الدورة غزيرة تستخدم وسيلةً أخرى.

دورة شهرية خفيفة

2- دورتي الشهرية منتظمة، وأنا أم لطفلين وولادتي كانت قيصرية، وضعت اللولب بعد ولادتي الثانية، واستمررت بوضعه لمدة أربع سنوات. ومنذ خمسة أشهر تخلصت من اللولب بعملية أيضاً، ولكن بعدها أصبحت دورتي خفيفة جداً، ولا أعلم ما السبب. أفيدوني ولكم جزيل الشكر.

- لم تذكر السائلة سنها. المدة الطبيعية لنزول الدم من 2-7 أيام في الغالب. لا يوجد ضرر من قلة كمية الدم، لا داعي للقلق.

ألم يخيفني

3- مرحباً، أنا مريم من العراق. أنا مطلقة والدورة عندي غير منتظمة من 10 أشهر تقريباً. عملت تحليلاً وفحوصات كاملة، فوجدوا لدي عدم انتظام في الهرمونات، الدكتور ما لم يكتب لي على دواء. قال إن ما امر به طبيعي لكنني أعاني منها كثيراً، كل شهرين تنزل مرة، والألم كثير وقوي وكأنني أسقط الجنين، صرت أخاف منها عندما تنزل؛ الله يخليكم ساعدوني في حل، ماذا أعمل؟

- العلاج في هذه الحالة يعتمد بشكل عام على نزول الوزن (إذا في زيادة) حبوب منع الحمل والمسكنات مثل البروفين والبونستا، من الأشياء الأخرى المفيدة الرياضة والإبر الصينية واليوغا.

مخزون المبيض

4- أنا عندي ارتفاع هرمون fsh، الحمد الله عندي أولاد لكن دورتي الشهرية مقطوعة من عدة سنوات، هل يوجد حل لإعادتها غير حبوب التنظيم، وهل طلع النخيل يفيدني بإذن الله.

- ارتفاع الهرمون مع انقطاع الدورة في الغالب يدل على انتهاء رصيد البويضات، وانتهاء وظيفة المبيض وتحليل هرمون AMH يعطي صورة أوضح عن مخزون المبيض.