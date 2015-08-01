حلول للصداع والتعب في حملك

في الصداع

لا تتعبي نفسك إلى حد الإرهاق، ولا تجوعي أو تعطشي، وابتعدي عن الأجواء الصارخة،

والحرارة أو البرودة الزائدة والروائح القوية ودخان السجائر.

العلاج

ـ قومي بعمل كمادات مياه باردة أو دافئة على جبهتك، وبالنسبة للصداع النصفي فكمادات المياه الباردة تأتي بنتيجة جيدة.

ـ استحمي عند الشعور به، لكن ينبغي الحذر من الحمام الدافئ/ أو الساخن إذا طال فقد يسبب هبوطاً في الضغط ودوخة.

ـ تناولي وجبات صغيرة على فترات متقاربة.

ـ المساج واليوجا والتأمل تساعد على منع أو تخفيف الصداع.

عند التعب

قد يكون لديك أنيميا من جراء انخفاض مستويات فيتامين الحديد. قبل الحمل، فحاولي معالجتها مسبقاً؛ حتى لا تزيد من خطر حدوث مضاعفات مثل الولادة المبكرة. ولا تقربي فترة الحمل بالذي يليه.

العلاج

ـ أضيفي المزيد من الأطعمة الغنية بالحديد وحمض الفوليك في نظامك الغذائي.

ـ لعلاج نقص فيتامين B12، قد يوصي طبيبك بتضمين المزيد من الأطعمة الحيوانية في نظامك الغذائي مثل اللحم، البيض، منتجات الألبان.