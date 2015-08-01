بماذا تجيبين طفلك حين يسألك عن الشيطان؟

الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهو السبب في نزول الإنسان إلى الأرض من الجنة، ولكن هل تستطيعين شرح ذلك لطفلك الذي يجب أن يتخذ حذره منه؛ لأن غواية الشيطان للإنسان مستمرة حتى يوم القيامة؟



السؤال والإجابة عن الشيطان، يجيب عنهما رمضان أبو الكاس «شريعة وقرآن كريم وتفسير أحلام»، حيث يقول: يجب أن تستخدم الأم الطرق التالية؛ لكي تنفر طفلها من الشيطان، وتعلمه كيفية الاستعاذة منه وذلك بهذه الخطوات البسيطة:



- ضعي أمام طفلك سيجارة وعوداً من السواك واجعليه يفرق بينهما، فكلاهما له نفس الشكل ولكن الضرر والمنفعة تختلف، وهكذا الشيطان فهو من مخلوقات الله مثله مثل الملائكة ولكنه يضر الإنسان ويجره للذنوب، مع تعريف الذنوب بأنها الأعمال التي تغضب الله، وتجعلنا لا نعيش سعداء، ولا نحصل على ما نريد في الحياة.



- يجب أن يعرف الطفل أن الشيطان ضعيف، وهذا يجعله يقوى أمامه.



- لا تصوري الشيطان في صورة بشعة؛ لكي لا يصاب الطفل بالوساوس.



- لا تؤكدي لطفلك أن الشيطان واسع الحيلة فيخاف منه.



- يجب أن يعلم طفلك أن الشيطان لا يؤذي من يذكرون الله كثيراً، ويحافظون على صلاتهم.



- إن الشيطان يصاب بالأذى منا حين نستعيذ منه بقولنا: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم».



- ذكر الله يجعل الشيطان ينفر منا مثل اللص الذي لا يمكن أن يمر في طريق توجد به دورية للشرطة، وهكذا يتعود الطفل على الأذكار مثل دعاء النوم ودعاء الاستيقاظ، وأدعية الخروج من البيت ودخول الحمام وغيرها.