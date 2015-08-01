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غدًا .. الجيش الثالث ومتطوعون يطلقون مبادرة «معا من أجل سويس نظيفة»

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غدًا .. الجيش الثالث ومتطوعون يطلقون مبادرة «معا من أجل سويس نظيفة» غدًا .. الجيش الثالث ومتطوعون يطلقون مبادرة «معا من أجل سويس نظيفة»

الجيش التالث الميداني

تتنطلق غدًا الأحد مبادرة «معا من أجل سويس نظيفة» التى أطلقها الجيش الثالث الميداني، والجهاز التنفيذي، والشباب المتطوعين من «مستقبل وطن» ومبادرة «وطن بلا أميه» وبعض الحركات الشبابية الأخرى.

تأتي الحملة في إطار اهتمام قيادة الجيش الثالث الميداني، برفع المعاناة عن شعب السويس، ومشاركة الجهاز التنفيذي والمديريات الخدمية في إظهار الجانب الجمالي للمدينة؛ ليعود للمدينة شكلها الحضاري، وقد ارتبط اسم أهم ممر ملاحي في العالم باسمها، خاصًة وإنها نقطة البداية لمشروع قناة السويس الضخم الذي يدفع بعجلة التنمية بشكل عام في ، وبشكٍل خاص في منطقة القناة وسيناء.

وأشار – بيان – صادرعن الحملة أن فعاليات الحملة ستنطلق في السابعة من صباح غدًا الأحد، وتستمر لمدة أسبوعين، يشارك فيها 300 من أفراد الجيش والشباب المتطوعين، على أن يرتدي المشاركين في الحملة زيًا موحدًا عليه رمز الجيش الثالث وشعار محافظة السويس، وشعار الحملة.

وتستهدف الحملة، تنظيف شارع الجيش، وتشجير الجزيرة الوسطى وفرشها بالنجيلة، وزرع أشجار الأكاسيا، لإضفاء منظر جمالي وصحي، وطلاء الأرصفة، وتنظيف وتجميل 11 ميدان في السويس، ودهن الأرصفه، وتجميل الشوارع الرئيسية بمسافة 16 كيلو مترا، ووضع إشارات مرورية، وعلامات استرشادية على الطرق، وتنفيذ مسارات محددة؛ لمرور المشاة بشارع الجيش، خاصة في المنطقة الواقعة بين مسجد الأربعين حتي ميدان الخضر، مع تطوير وتشجير مدخل السويس بطرق (السويس – القاهرة)، (السويس – البحر الأحمر)، (السويس – جنوب سيناء)، و(السويس – الإسماعيلية) .

وبالتزامن مع الحملة، يتولي الجيش الثالث بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي واحدي الشركات المشاركة، رفع كفاءة 12 مدرسة فى السويس، مع تطويرها تعليميا بإدخال الاجهزة التكنولوجية الحديثة بمشاركة مؤسسة نماء.

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