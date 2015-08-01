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حافظ أبو سعدة: الحديث عن عدم قانونية اللجنة العليا للانتخابات غير صحيح

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حافظ أبو سعدة: الحديث عن عدم قانونية اللجنة العليا للانتخابات غير صحيح حافظ أبو سعدة: الحديث عن عدم قانونية اللجنة العليا للانتخابات غير صحيح

حافظ ابو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الانسان

أكد حافظ ابو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الحياة اليوم مع الاعلامية لبني عسل، انه بصدور قانوني تبدأ الانتخابات بشكل رسمي.
> وأضاف أن الحديث عن عدم قانونية اللجنة لخروج أعضائها للمعاش غير صحيح ،لإن اللجنة بها أعضاء احتياطيين وحلوا محل الاعضاء الذين خرجوا على المعاش.

وأكمل ان القوانين الصادرة اليوم تضمنت كافة تعديلات الاحزاب والباب مفتوح لكافة منظمات حقوق الانسان لمراقبة الانتخابات.

وأوضح أن الشروط التي فرضها القانون على منظمات المجتمع المدني للسماح لهم بمراقبة الانتخابات هي نفس الشروط السابقة.

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