غدًا .. محاكمة 494 متهمًا في أحداث مسجد الفتح

تنظر غدًا الاحد، محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بسجن وادي النطرون، محاكمة 494 من أنصار مرسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مسجد الفتح” والتي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، بدعوى ارتكابهم أحداث عنف وقتل، منها الاعتداء على قوات الشرطة، وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، في غضون شهر أغسطس من عام 2013 بمنطقة رمسيس، ومحيط مسجد الفتح، وقسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، والتي راح ضحيتها 210 قتلى، وأحالتهم النيابة إلى المحاكمة الجنائية.