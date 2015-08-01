وكيل تعليم البحيرة يبحث استعدادات المدارس للاحتفال بافتتاح قناة السويس

اجتمع اليوم الدكتور إبراهيم عبد العزيز التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة مع مديرى المدارس بإدارة مركز كفر الدوار التعليمية وإدارة بندر كفر الدوار التعليمية، وذلك للتأكيد على استعداد المدارس للاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة والاستعداد لبدء العام الدراسى الجديد والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة للمدارس ومتابعة البرنامج العلاجى للقرائية بمدارس الإدارة.

كما تحدث وكيل الوزارة إلى المديرين فى مجالات ومعايير القيادة التربوية وشمل الحديث عدة معايير منها الثقافة المؤسسية، حيث تناول ضرورة وجود رؤية استراتيجية واضحة وبيئة تنظيمية ميسرة للتواصل الإنسانى، والإيمان بالمشاركة من حيث الالتزام بقيم ومبادئ التشاور والتوظيف الفعال للتكنولجيا عامل للتواصل الإنسانى و المهنية، متمثلة فى التمكن المعرفى والمهارى والالتزام بالأخلاق المهنية، وإدارة التغيير من حيث توفير مناخ تنظيمى داعم للتغيير.