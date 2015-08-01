بالصور.. محافظ أسوان يشهد اختبار كوبرى "الشيخ عيسى" قبل تشغيله

قام اليوم محافظ أسوان مصطفى يسرى بمشاهدة التجربة العملية لأعمال التحميل بإجمالى 180 طنا، وذلك من خلال 6 سيارات نقل ثقيل حمولة كل منها 30 طنا أعلى كوبرى الشيخ عيسى والجارى إنشاؤه على مزلقان الجزيرة بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بحضور 8 من الأساتذة والمتخصصين فى مجال المشاهدات الخرسانية بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، للتأكد والاطمئنان على سلامة الكوبرى قبل التشغيل الفعلى له، وخاصة أن الكوبرى الجديد سيساهم فى تحقيق الربط المرورى والمشاة بين الجانبين الشرقى والغربى لمدينة أسوان ومقرر افتتاحه فى أغسطس الحالى تواكباً مع الاحتفال بقناة السويس الجديدة، وخاصة أن نسبة التنفيذ تجاوزت 98 % بتكلفة 102 مليون جنيه.

وأكد محافظ أسوان، على أن إنشاء الكوبرى سيساهم بشكل مباشر فى تخفيف التكدس والاختناق المرورى بمنطقة المطحن والجزيرة، حيث تم إنشاؤه على أعلى مستوى ليعمل ذلك على تحويل كافة سيارات ومركبات النقل الثقيل بعيداً عن داخل مدينة أسوان حفاظاً على سلامة شبكات البنية الأساسية والمرافق العامة، كما تم إزالة المعوقات التى تمثلت فى مد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى وكذلك كابلات الكهرباء بعد تعديل مسارها، موجهاً إلى سرعة الانتهاء من التشطيبات النهائية للكوبرى وإزالة مخلفات أعمال الإنشاء على الوجه الأكمل حتى يتسنى معه تشغيل الكوبرى فى المواعيد المقررة، مع وضع العلامات الإرشادية أعلى الكوبرى لتعريف المترددين عليه بالسرعات المحددة.

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