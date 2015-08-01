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محافظ القليوبية: إنشاء لجنة استشارية لتوظيف الشباب بالمحافظة

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محافظ القليوبية: إنشاء لجنة استشارية لتوظيف الشباب بالمحافظة محافظ القليوبية: إنشاء لجنة استشارية لتوظيف الشباب بالمحافظة
أكد المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية، أنه تقرر إنشاء لجنة إستشارية محلية لتوظيف الشباب تكون مهمتها الأساسية وضع الخطة الإقليمية لتشغيل الشباب، ومتابعة تيسير وتصميم وتنفيذ الأنشطة ذات الصلة بتشغيل الشباب فى المحافظة، وستضم فى عضويتها ممثلى المؤسسات المهتمة بنتائج سوق العمل وشركاء المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية للعمل على وضع السياسات ذات الصلة لتوظيف الشباب وتطبيق الأنشطة التجريبية وإمكانية تعميمها لتعظيم الإستفادة منها وتطويرها فى المستقبل.

وأكد المحافظ فى تصريحات له، أنه سيتم مواجهة البطالة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تحت عنوان "معا لمواجهة التحدى بمحافظتى القليوبية والمنوفية " فى إطار برنامج وظائف لائقة لشباب والتى تموله الوكالة الدانماركية للتنمية الدولية.

وأعلن المحافظ أنه يتم حاليا تجهيز مكتبين للمشروع بالمحافظة تابعين لوزارة القوى العاملة لتشغيل الشباب من أجل توفير فرص عمل حقيقية للشباب ومواجهة شبح البطالة.

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مصر 365

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