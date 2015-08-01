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اقرأ فى عدد"المنار الدولية"بأسيوط: مخالفات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة

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فى إطار مبادرة "اليوم السابع" لرعاية الصحف الإقليمية، ينشر الموقع، العدد الأخير من جريدة المنار الدولية 2015، حيث كشفت الجريدة فى تحقيق تحت عنوان "نفتح الملف المسكوت عنه.. بمساكن أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط.. ننفرد بأسماء أعضاء هيئة التدريس، الصادر لهم قرارإخلاء لقرار مجلس الجامعة فى جلستة 651 لسنة 2015".

وأبرز ما جاء فى هذا العدد من أخبار وتحقيقات
>- وزير يشيد بالدور الرائع لمديرية التموين
>- نفتح الملف المسكوت عنه بمساكن أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط
>- نجاح منظومة الخبز ليست من فراغ والدسوقى يقدم كل الدعم للمديرية
>- إهمال أطباء المستشفيات الحكومية بالمنيا يؤدى لموت المرضى وإصابتهم بعاهات مستديمة
>من البلابيش حتى الحمرا دوم هيبة الدولة على المحك
>- الاغتيالات السياسية فى خيانة وإرهاب وصراع من أجل الكرسى
>- إنجازات السيسى تتحدث عن نفسها
>- يد حماس والإخوان وداعش ملوثة بدماء الأبرياء

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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مصر 365

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