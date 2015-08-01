بالصور.. قيادات نادى المركزى للمحاسبات تزور قناة السويس الجديدة

زار، اليوم السبت، إبراهيم يسرى، رئيس مجلس إدارة نادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، وياسر حبيب، المتحدث الرسمى باسم النادى، وعادل عبد العظيم، عضو مجلس الإدارة، مقر هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية لتقديم التهنئة للفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بقرب افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة.

وقال ياسر حبيب، المتحدث الرسمى – فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" - إن قيادات نادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات توجهوا إلى مقر هيئة قناة السويس وكان فى استقبالهم عدد من قيادات الهيئة فى مقدمتهم طارق حسنين، المتحدث الرسمى، لتهنئتهم بنجاح مشروع قناة السويس الجديد واقتراب موعد حفل افتتاحه.

وأوضح "حبيب" أن اللقاء الذى جمع وفد نادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات بقيادات هيئة قناة السويس، تناول شرحا مبسطا لمشروع القناة الجديدة، ودور ذلك المشروع القومى العملاق فى قاطرة التقدم والنمو لاقتصاد البلاد، وذلك فى إطار مشاركة النادى وأعضائه لرئيس الجمهورية، ومؤسسات الدولة، والشعب المصرى العظيم فرحتهم التاريخية بهذا الإنجاز الكبير .



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قيادات نادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات بمقر قناة السويس



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قيادات النادى تلتقط صورا تذكارية أثناء الزيارة



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علم مصر بطول مبنى الجهاز المركزى للتهنئة بقناة السويس