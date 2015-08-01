بالصور.. باسم سمير يفوز ببطولة غزل المحلة الدولية لللشطرنج

فاز باسم سمير لاعب الشرقية للدخان بالبطولة الدولية للشطرنج، والتى نظمها نادى غزل المحلة بمشاركة 185 لاعبا من مصر والسودان واليمن، وذلك بعد فوزه بالمباراة النهائية على اللاعب سامح صالح لاعب منتخب مصر.

وشهدت الحفل الختامى تواجد محمد شحاتة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية وهشام الجندى رئيس الاتحاد المصرى للشطرنج وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى للشطرنج إلى جانب عدد كبير من لاعبى الشطرنج على مستوى مصر.

من جانبه وجه باسم سمير الفائز بالبطولة الشكر للقائمين على تنظيم البطولة، مؤكدا أن البطولة إضافة كبيرة للاعبى الشطرنج وتدريب قوى على البطولات الكبرى التى يشارك فيها اللاعبون خارج مصر.

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