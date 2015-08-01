أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا بحب براد بيت " زي القمر " -
شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا كارها فكرة الجواز " سيبوني في حالي " -
فريق #شتوريل يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق #بنفيكا فى الدقيقة 77 من عمر المباراة -
فنانون أحرجتهم شيماء سيف.. قالت لأحدهم: «لماذا تقولون ما لا تفعلون؟» -
شاركت والدها أحد أفلامه وبهرت مواقع التواصل بـ"جمالها"|معلومات لا تعرفها عن نجلة يوسف منصور -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... كنت بخلي جوزي عينه في وسط راسه " ألبس فستان قصير يبين السمانتين " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ...الست العاقلة سر نجاح أي علاقة "جننت أهله " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 70 من عمر المباراة -
تامر أمين: «هناك إعجاب متبادل بين السيسي وترامب.. حب من النظرة الأولى» -
استطلاع رأي: 38 % يؤيدون حق الزوج في منع زوجته من العمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

أسرة غريقي الإمارات تستعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة

Google+ Print
أسرة غريقي الإمارات تستعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة أسرة غريقي الإمارات تستعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة

أكد محمد سرور بن شهوان الظاهري، والد الغريقين في بحر سلطنة عمان، انه وبعد انقضاء عشرة أيام من البحث المستمر بكافة الإمكانات المتاحة عن ولديه اللذين غرقا في شواطئ ولاية مرباط منذ يوم الخميس الماضي.

ورغم التشبث بالأمل إلا أن العائلة سوف تتخذ غداً قراراً باتخاذ الاجراءات اللازمة في مثل هذه الظروف، وذلك بعد التنسيق مع عمهما علي الظاهري المتواجد منذ يوم الحادث في سلطنة عمان للاشراف المباشر على عمليات البحث التي تقوم بها السلطات العمانية وعدد من أبناء المنطقة.

كما أكد عم الغريقين ايضاً انه يقوم حالياً بإجراء الترتيبات الخاصة مع الجهات الرسمية في سلطنة عمان لاتخاذ القرار الخاص بعمليات البحث، والتي لم تتوصل إلى نتيجة حتى الآن رغم الجهود المكثفة التي تم القيام بها على مدار عشرة أيام متواصلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية