هل يلحق صلاح بمواجهة برشلونة؟

لم يمر انتقال محمد صلاح من تشيلسي إلى روما بهدوء كما كان متوقعا، فقد وقف فيورنتينا عائقا أمام إتمام الصفقة بشكل طبيعي.

صلاح الذي عبر الكشف الطبي لروما بنجاح ينتظر تقديمه رسميا كلاعب في صفوف فريق العاصمة الإيطالية، ولكن متى يتم ذلك؟

يتمسك فيورنتينا بحقوقه في لاعبه السابق صلاح الذي وقع عقدا في فبراير الماضي ينص على استمراره في الفريق لموسم جديد، ويرفض إرسال البطاقة الدولية إلى تشيلسي.

وأكدت شبكة ميديا سيت الإيطالية يوم السبت أن تشيلسي طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بطاقة دولية مؤقتة لصلاح من أجل إرسالها لنادي روما ليتمكن اللاعب من التدرب مع زملائه والمشاركة في المباريات.

تقارير - بفرمان من تشيلسي .. صلاح يتدرب سرا في روما وتأخر إعلان الصفقة

وتشير بعض التقارير الإيطالية إلى أن البطاقة الدولية المؤقتة ستصل إلى تشيلسي يوم الاثنين، ثم يرسلها على الفور لروما ليتم تقديم اللاعب.

فيما أكدت تقارير أخرى إلى أن الأمر لن يجد طريقه للحل قبل يوم 14 أغسطس الجاري.

ويلعب روما مع سبورتنج لشبونة وديا يوم السبت وهي المباراة التي لن يشارك فيها الجناح الدولي المصري.

بينما يلاقي برشلونة وديا يوم الأربعاء، وفي حالة وصول البطاقة الدولية يوم الاثنين سيتمكن لاعب المقاولون السابق من المشاركة أمام رفاق ليونيل ميسي.

أما في حالة عدم وصولها فأن مباراة صلاح الأولى بقميص روما ستكون ضد سيفيليا وديا يوم 14 أغسطس.

صلاح: لا أستطيع الانتظار لبدء مشواري مع روما