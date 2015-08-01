"فصائل غزة" تحمل حكومة نتنياهو مسئولية اعتداءات المستوطنين بالضفة

حملت القوى الوطنية والإسلامية فى قطاع غزة حكومة الاحتلال الإسرائيلى "اليمينة المتطرفة" مسئولية حرق الطفل الفلسطينى على دوابشة فى بلدة دوما بنابلس أمس، مؤكدة أنها "ترعى وتحتضن وتوفر الحماية الرسمية للمستوطنين وإرهابهم".

وطالبت الفصائل فى مؤتمر عقدته بمدينة غزة أبناء الشعب الفلسطينى وكافة الأجنحة العسكرية بتصعيد حالة الاشتباك والمقاومة بكل أشكالها ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت إلى الوقف الفورى للتنسيق الأمنى مع الاحتلال، .محملة الاحتلال الإسرائيلى مسئولية الجرائم التى ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطينى، ورفضت الفصائل التعديل الوزارى المحدود الأخير على حكومة التوافق، معتبرة أنه تكريس للانقسام الفلسطيني.