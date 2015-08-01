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بحاح: زيارتى لعدن تهدف لتطبيع الحياة فى مديريات المحافظة

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بحاح: زيارتى لعدن تهدف لتطبيع الحياة فى مديريات المحافظة بحاح: زيارتى لعدن تهدف لتطبيع الحياة فى مديريات المحافظة
أكد خالد بحاح نائب الرئيس رئيس الوزراء اليمنى ان زياته الى عدن اليوم ليست مفاجئة وتأتى لتطبيع الحياة فى مختلف مديريات المحافظة والاطلاع على الخطط العسكرية والأمنية وإعادة الحياة إلى وضعها الطبيعى فى المحافظة وتجهيزها للعمل السياسى.

واوضح بحاح فى تصريح له أنه سيبدأ زيارته الاولى بتفقد المصابين الذين تعرضوا لإصابات برصاص مليشيات الحوثيين وصالح وهم يدافعون عن اطفالهم ونسائهم.

وقال رئيس الوزراء اليمنى فى تصريحه الذى نقلته وكالة الانباء اليمنية الحكومية إن والسلطة المحلية اصبحت اليوم متواجدة فى محافظة عدن من اجل تأهيلها الى افضل مما كانت علية قبل الحرب التى شنتها المليشيات الانقلابية ..مطالبا الجميع بالوقوف صفا واحدا الى جانب السلطات المحلية بالمحافظة لإعادة تأهيلها فى مختلف الجوانب .

من جانبه اكد راجح بادى المتحدث الرسمى باسم الحكومة أن ذهاب بحاح إلى عدن يعتبر بداية لعمل الحكومة وممارسة مهامها .

وجدد بادى دعوة الحكومة لمبعوث الامم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد لزيارة سريعة وعاجلة إلى محافظة عدن للاطلاع على الاوضاع التى حلت بالمحافظة نتيجة الاعمال الاجرامية التى قامت بها مليشيات الحوثى وصالح ضد المدنيين والبنى التحتية .

وأكد بادى أن مدينة عدن اصبحت آمنة ومستقرة فى مختلف مديرياتها وتقع تحت سيطرة المقاومة الشعبية والجيش الوطنى الموالى للشرعية الدستورية وإدارة السلطة المحلية .

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مصر 365

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