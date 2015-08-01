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المرصد السورى: جبهة النصرة تعدم 10 أشخاص فى حلب

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المرصد السورى: جبهة النصرة تعدم 10 أشخاص فى حلب المرصد السورى: جبهة النصرة تعدم 10 أشخاص فى حلب
أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، بأن "جبهة النصرة"، أعدمت 10 أشخاص تطبيقا لحكم أصدره ما يسمى بـ"المحاكم الشرعية" التابعة للتنظيم المتشدد، وذلك فى حى الشعار الواقع شرق مدينة حلب.

وقال مدير المرصد -الذى يتخذ من لندن مقرًا له- رامى عبدالرحمن، حسبما نقل "راديو سوا" الأمريكى اليوم السبت- "إن جبهة النصرة أعدمت رجلين بتهمة (الزنا)، وثمانية رجال بتهمة (العمالة للنظام والتعامل معه)".

وأوضح عبدالرحمن، أن حكم الإعدام نفذ تطبيقا لحكم أصدرته محكمة جبهة النصرة، وتم إطلاق النار عليهم، ثم بعد ذلك تم نقل جثثهم إلى مكان مجهول، يشار إلى أن فصائل متشددة شكلت عددًا من "المحاكم الشرعية" فى المدن والمناطق السورية، التى تسيطر عليها.

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