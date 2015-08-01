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العمال الكردستانى: مقتل 8 وإصابة 7 من مقاتلينا منذ بدء القصف التركى فى العراق

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العمال الكردستانى: مقتل 8 وإصابة 7 من مقاتلينا منذ بدء القصف التركى فى العراق العمال الكردستانى: مقتل 8 وإصابة 7 من مقاتلينا منذ بدء القصف التركى فى العراق
قال المتحدث باسم حزب العمال الكردستانى بختيار دؤغان اليوم السبت إن "حصيلة خسائر حزب العمال الكردستانى منذ بدء القصف التركى لمواقعنا فى كردستان العراق بلغت 8 قتلى و7 جرحى".

وأبلغ دؤغان وكالة الأنباء الالمانبة (د.ب.أ) بأن"8 مقاتلين من حزب العمال الكردستانى قتلوا واصيب 7 آخرون منذ بدء القصف التركى على مواقع الحزب فى مناطق كردستان العراق الاسبوع الماضى وحتى يوم أمس".

وأوضح ان "ما تذكره وسائل الإعلام من ارقام لا يمت للحقيقة بصلة ويندرج ضمن الحملة الدعائية لتركيا".

كانت وسائل اعلام مختلفة ذكرت انه سقط اليوم قتيلان و 3 جرحى من مقاتلى حزب العمال الكردستانى جراء قصف الطائرات التركية لمواقع الحزب فى اقليم كردستان العراق.

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