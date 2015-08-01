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أمن السويس يضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالإكراة

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أمن السويس يضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالإكراة أمن السويس يضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالإكراة

مديرية امن السويس

تمكنت مباحث السويس، اليوم السبت، من ضبط تشكيل عصابي ضم 3 متهمين، تخصص نشاطه الاجرامي في سرقة الشاحنات والسيارات النقل، تحت تهديد السلاح، بالمدقات الجبلية وعلى طريق السويس – العين السخنة، والزعفرانة، تم ضبط المتهمين واحيلوا للنيابة التي تولت التحقيق.

كانت البلاغات قد تعددت أمام اللواء جمال عبد الباري مدير امن السويس، تفيد بتكرار سيارات النقل تحت تهديد السلاح، على الفور امر بتشكيل فريق بحث قاده العميد ابراهيم الديب مدير المباحث، بمشاركة ضباط مباحث قسم شرطة عتاقة، وتوصلت التحريات الامنية وسؤال المجني عليهم اصحاب السيارات، إلى قيام 3 متهمين، يتزعمهم مسجل خطر شهرته ” الغول ” يقومون بسرقة السيارات خلال دخولها المدقات الجبلية بطرق الزعفرانة والقاطمية والسخنة.

تم إعداد كمين للمتهمين، وطاردت عناصر التشكيل، وتمكنت من ضبطهم، وبحوزتهم بندقية اليه واسلحة بيضاء.

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