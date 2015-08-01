خبراء المفرقعات يفحصون سيارة مشتبه بها أمام أحد البنوك بالمهندسين

قام خبراء المفرقعات بفحص سيارة ملاكى، اشتبه أن تكون مفخخة، وتقف بشارع البطل أحمد عبد العزيز بمنطقة المهندسين، وتبين أنها خالية من أى مواد متفجرة.

وكان أفراد الشرطة المكلفين بتأمين أحد البنوك قد اشتبهوا فى سيارة تقف أمام البنك لفترة كبيرة دون ظهور صاحبها، وتم استدعاء خبراء المفرقعات، وتبين أن السيارة خالية من أى مواد متفجرة.

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