أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا بحب براد بيت " زي القمر " -
شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا كارها فكرة الجواز " سيبوني في حالي " -
فريق #شتوريل يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق #بنفيكا فى الدقيقة 77 من عمر المباراة -
فنانون أحرجتهم شيماء سيف.. قالت لأحدهم: «لماذا تقولون ما لا تفعلون؟» -
شاركت والدها أحد أفلامه وبهرت مواقع التواصل بـ"جمالها"|معلومات لا تعرفها عن نجلة يوسف منصور -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... كنت بخلي جوزي عينه في وسط راسه " ألبس فستان قصير يبين السمانتين " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ...الست العاقلة سر نجاح أي علاقة "جننت أهله " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 70 من عمر المباراة -
تامر أمين: «هناك إعجاب متبادل بين السيسي وترامب.. حب من النظرة الأولى» -
استطلاع رأي: 38 % يؤيدون حق الزوج في منع زوجته من العمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

خبراء المفرقعات يفحصون سيارة مشتبه بها أمام أحد البنوك بالمهندسين

Google+ Print
خبراء المفرقعات يفحصون سيارة مشتبه بها أمام أحد البنوك بالمهندسين خبراء المفرقعات يفحصون سيارة مشتبه بها أمام أحد البنوك بالمهندسين
قام خبراء المفرقعات بفحص سيارة ملاكى، اشتبه أن تكون مفخخة، وتقف بشارع البطل أحمد عبد العزيز بمنطقة المهندسين، وتبين أنها خالية من أى مواد متفجرة.

وكان أفراد الشرطة المكلفين بتأمين أحد البنوك قد اشتبهوا فى سيارة تقف أمام البنك لفترة كبيرة دون ظهور صاحبها، وتم استدعاء خبراء المفرقعات، وتبين أن السيارة خالية من أى مواد متفجرة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365