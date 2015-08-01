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سموحة يرد عبر في الجول على توقيع عبد الخالق للزمالك

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سموحة يرد عبر في الجول على توقيع عبد الخالق للزمالك سموحة يرد عبر في الجول على توقيع عبد الخالق للزمالك

رد فرج عامر رئيس نادي سموحة على توقيع إبراهيم عبد الخالق لاعب الوسط على عقود انضمامه إلى الزمالك.

إبراهيم عبد الخالق وقع على عقود انضمامه إلى الزمالك لمدة 3 سنوات. (طالع التفاصيل)

وقال فرج عامر لـFilGoal.com: "موقفنا لن يتغير ولن نرسل الاستغناء الخاص باللاعب إلى في حالة تنفيذ شروطنا من قبل الزمالك".

سموحة يرغب في الحصول على مبلغ 4 مليون جنيه وربع. وعلم FilGoal.com إن الأزمة تكمن فإن النادي يرغب في المبلغ نقدا وليس شيكات كما قدم الزمالك.

وأكمل رئيس سموحة حديثه قائلا: "موقف اللاعب مع الزمالك سيبقى مجمدا حتى إتمام الاتفاق".

وأضاف "نريد المبلغ نقدا وليس شيكات".

وأتم "سواء قام اللاعب بارتداء والتصوير بقميص الزمالك أو لا. فإن موقفنا لن يتغير".

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