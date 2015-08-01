أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا بحب براد بيت " زي القمر " -
شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا كارها فكرة الجواز " سيبوني في حالي " -
فريق #شتوريل يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق #بنفيكا فى الدقيقة 77 من عمر المباراة -
فنانون أحرجتهم شيماء سيف.. قالت لأحدهم: «لماذا تقولون ما لا تفعلون؟» -
شاركت والدها أحد أفلامه وبهرت مواقع التواصل بـ"جمالها"|معلومات لا تعرفها عن نجلة يوسف منصور -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... كنت بخلي جوزي عينه في وسط راسه " ألبس فستان قصير يبين السمانتين " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ...الست العاقلة سر نجاح أي علاقة "جننت أهله " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 70 من عمر المباراة -
تامر أمين: «هناك إعجاب متبادل بين السيسي وترامب.. حب من النظرة الأولى» -
استطلاع رأي: 38 % يؤيدون حق الزوج في منع زوجته من العمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ربيعة: عدة فرق أوروبية طلبت ضمي والأمر سيحسم قريبا

Google+ Print
ربيعة: عدة فرق أوروبية طلبت ضمي والأمر سيحسم قريبا ربيعة: عدة فرق أوروبية طلبت ضمي والأمر سيحسم قريبا

كرر رامي ربيعة مدافع سبورتنج لشبونة البرتغالي تأكيده على الرحيل من صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وشارك ربيعة في فوز الأوليمبي على أوغندا بهدفين لهدف في إياب الدور المؤهل لبطولة أمم إفريقيا دون 23 عاما يوم السبت.

وقال ربيعة في تصريحات لشبكة الشباب والرياضة عقب المباراة إنه لن يقبل الإستمرار في سبورتنج لشبونة في ظل المشاركة مع الفريق الرديف فقط".

وأضاف "لن أكرر خطأ الموسم الماضي بالاستمرار مع لشبونة دون المشاركة مع الفريق الأول، وأسعى للاستمرار بأوروبا".

يذكر أن ربيعة قضى موسمه الأول في أوروبا يلعب مع الفريق الرديف لسبورتنج في ظل معاناته من الإصابات.

وأكد مدافع الأهلي السابق أن سيجتمع مع برونو دي كارفاليو رئيس النادي البرتغالي عقب عودته إلى لشبونة لبحث العروض التي وصلته من بعض الأندية الأوروبية للموافقة على إحداها.

الأهلي أكد من قبل رغبته في استعادة رامي ربيعة من جديد. ولكن اللاعب طلب العودة على سبيل الإعارة وليس كبيع نهائي.

فقد أوضح علاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة بالأهلي في تصريحات نقلها مراسل FilGoal.com قبل أسبوع "رفض الأهلي طلب ربيعة بإتمام الصفقة على سبيل الإعارة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب