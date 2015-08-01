ربيعة: عدة فرق أوروبية طلبت ضمي والأمر سيحسم قريبا

كرر رامي ربيعة مدافع سبورتنج لشبونة البرتغالي تأكيده على الرحيل من صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وشارك ربيعة في فوز المنتخب الأوليمبي على أوغندا بهدفين لهدف في إياب الدور المؤهل لبطولة أمم إفريقيا دون 23 عاما يوم السبت.

وقال ربيعة في تصريحات لشبكة الشباب والرياضة عقب المباراة إنه لن يقبل الإستمرار في سبورتنج لشبونة في ظل المشاركة مع الفريق الرديف فقط".

وأضاف "لن أكرر خطأ الموسم الماضي بالاستمرار مع لشبونة دون المشاركة مع الفريق الأول، وأسعى للاستمرار بأوروبا".

يذكر أن ربيعة قضى موسمه الأول في أوروبا يلعب مع الفريق الرديف لسبورتنج في ظل معاناته من الإصابات.

وأكد مدافع الأهلي السابق أن سيجتمع مع برونو دي كارفاليو رئيس النادي البرتغالي عقب عودته إلى لشبونة لبحث العروض التي وصلته من بعض الأندية الأوروبية للموافقة على إحداها.

الأهلي أكد من قبل رغبته في استعادة رامي ربيعة من جديد. ولكن اللاعب طلب العودة على سبيل الإعارة وليس كبيع نهائي.

فقد أوضح علاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة بالأهلي في تصريحات نقلها مراسل FilGoal.com قبل أسبوع "رفض الأهلي طلب ربيعة بإتمام الصفقة على سبيل الإعارة".