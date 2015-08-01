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فينجر يكشف: تشيلسي سبقنا للتعاقد مع تشيك من 11 سنة

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فينجر يكشف: تشيلسي سبقنا للتعاقد مع تشيك من 11 سنة فينجر يكشف: تشيلسي سبقنا للتعاقد مع تشيك من 11 سنة

كشف أرسين فينجر مدرب أرسنال عن اقتراب فريقه من التعاقد مع الحارس التشيكي المخضرم بتر تشيك من نادي رين الفرنسي عام 2004 قبل أن يخطفه تشيلسي.

ويرى فينجر أن انتقال تشيك لفريق المدفعجية يشبه كثيرا انتقال الحارس الهولندي المخضرم إدوين فان در سار إلى مانشستر يونايتد من نادي فولام وهو في سن الـ35.

وحط الحارس التشيكي صاحب الـ33 عاما الرحال لفريق أرسنال بعد موسم قضى معظمه على دكة البدلاء في تشيلسي في ظل اعتماد المدرب جوزيه مورينيو على البلجيكي ثيبوت كورتوا أساسيا.

وقال المدرب الفرنسي للصحفيين:"انتقال تشيك يشبه كثيرا انتقال فان در سار إلى يونايتد، ما المانع في بقاؤه مع الفريق 5 أو 6 سنوات".

وأضاف "قبل انتقاله لتشيلسي عام 2004 كنا مهتمين بالتعاقد معه، الشخص الذي ساعده على الانتقال للبلوز صديقي، أخبرني وقتها أن هناك حارس مرمى رائع في نادي رين".

وأردف "أعتقد أن تشيلسي كان أسرع منا في الحصول على خدماته".

ومن المتوقع أن يشارك تشيك مع أرسنال في أول مباراة رسمية يوم الأحد أمام فريقه السابق تشيلسي في مسابقة كأس الدرع الخيرية.

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