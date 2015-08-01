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بالصور.. مراحل استعدادات شركة ميناء القاهرة الجوى لاستقبال ضيوف حفل القناة

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بالصور.. مراحل استعدادات شركة ميناء القاهرة الجوى لاستقبال ضيوف حفل القناة بالصور.. مراحل استعدادات شركة ميناء القاهرة الجوى لاستقبال ضيوف حفل القناة
على مدار أكثر من شهرين، استعد مطار القاهرة لاستقبال ضيوف من المدعوين لحضور حفل افتتاح قناة السويس الجديدة الخميس المقبل.

وكان مطار القاهرة قد استعد لهذا الحدث الهام وقام اللواء طيار أحمد جنينة رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى بعدة جولات للمهبط الجديد والذى يبلغ طوله حوالى 3 كيلومترات، وصالات الخدمة المميزة بمبنى الركاب رقم 1، بحضور الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى والدكتور محمود عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية .
>اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

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