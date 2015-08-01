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"مرور الجيزة" تضبط 6014 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

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"مرور الجيزة" تضبط 6014 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة "مرور الجيزة" تضبط 6014 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة
شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير الإدارة عدة حملات مرورية وانضباطية لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الحملات التى شنتها الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 6014 مخالفة متنوعة، ما بين "انتظار خاطئ - عكس الاتجاه - بدون لوحات"، حيث ضبطت الإدارة العامة لمرور لجيزة 25 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار"، 30 مخالفة السير فى المسار غير محدود و102 مخالفة ملصقات ومعلقات 71 مخالفة دخان كثيف و85 مخالفة ركاب زيادة.

كما تم ضبط 145 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و2786 مخالفات نـمــوذج 125و 45 مخالفة شروط الترخيص و60 مخالفة أمن ومتانة، وتم حجز 8 توك توك.

كما تم ضبط 215 مخالفة مطالع ومنازل الكبارى "موقف عشوائى"، و100 مخالفة تحدث فى الهاتف المحمول، و55 مخالفة لوحات معدنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وعرضهم على النيابات المختصة.
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