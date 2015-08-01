ضبط مناديل ورقية مصنوعة من خامات غير مطابقة للمواصفات بطنطا

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية، من ضبط كميات كبيرة من المناديل الورقية، المصنوعة من خامات رديئة وغير مطابقة للمواصفات القياسية داخل مصنع بدون ترخيص فى شارع السلام بدائرة قسم أول طنطا.

كانت معلومات وردت لضباط إدارة مباحث التموين تتهم "أحمد. م. ك" - 27سنة - بإنشاء مصنع بدون ترخيص لتصنيع المنتجات الورقية وتعبئة المواد الغذائية باستخدام خامات غير مطابقة للمواصفات القياسية.

باستهداف المصنع ضبطت القوة 150 ألف عبوة مناديل ورقية مدون عليها سلسلة مطاعم للمشويات والمأكولات البحرية تعبئة مصنع نيولوك للمنتجات الورقية، و(20) رابطة مناديل ورقية زنة الرابطة ( 6 كيلوجرام ) مجهزة للتعبئة غير مدون عليها أية بيانات، (5000) عبوة سكر زنة الواحدة (10 جرامات ) مدون عليها مصنع نيولوك لمستلزمات الفنادق.

باستجوابه اعترف المتهم بملكيته للمضبوطات بقصد البيع، فتحرر له المحضر 15610 جنح قسم أول طنطا لسنة 2015 وأخطر العميد أحمد الخواجة، مدير إدارة مباحث التموين، اللواء نبيل عبد الفتاح سعد، مدير أمن الغربية بالواقعة، قبل إحالة المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

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